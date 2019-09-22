سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 22 سبتمبر/أيلول 2019
احتاجاجات في محافظات مختلفة في مصر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي / Reuters
22 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

رجل الأعمال محمد علي يدعو المصريين لمظاهرة مليونية الجمعة المقبلة للمطالبة برحيل السيسي، وإيران تتوعد أي دولة تفكر بمهاجمتها أنها ستكون "ساحة معركة".

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المقاول محمد علي يدعو إلى "مظاهرة مليونية" الجمعة القادمة في مصر

دعا رجل الأعمال والمقاول المصري محمد علي في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيسبوك السبت، إلى التظاهر في مليونية يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر/أيلول 2019، في الميادين الكبرى في محافظات مختلفة من مصر، ضدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمطالبة برحيله. [TRT عربي]

وناشد وزيرَي الدفاع والداخلية للإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا الجمعة إثر الاحتجاجات، وجميع المعتقلين بالسجون. [TRT عربي]

وسمَّى المقاول محمد علي مقطع الفيديو الجديد "مرحلة ما بعد السيسي"، وعرض خلاله خطة مقترحة لآلية الحكم وإدارة السياسات الداخلية للبلاد. [TRT عربي]

إيران تتوعد أي دولة تفكّر في مهاجمتها بأنها ستكون "ساحة معركة"

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني السبت، من أن أي دولة قد تهاجم الجمهورية الإسلامية ستصبح "ساحة معركة"، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج. [TRT عربي]

وقال اللواء حسين سلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران "من يُرِد أن تكون أراضيه الساحة الرئيسية للمعركة فنحن مستعدون لها. ولن نسمح مطلقاً بجر الحرب إلى أراضينا." [TRT عربي]

وتابع "نأمل أن لا يرتكبوا خطأ استراتيجيّاً كما فعلوا في السابق"، قبل أن يعدّد ما وصفه بـ"المغامرات" العسكرية الأمريكية ضد إيران. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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