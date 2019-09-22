أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 200 شاحنة محملة بمستلزمات دعم لوجستي إلى المناطق التي يحتلها تنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا.

ودخلت شحنة المساعدات الأمريكية الجديدة المرسلة إلى التنظيم مساء السبت، من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق.

وتحمل الشاحنات مستلزمات بناء ومنازل مسبقة الصنع وخزانات وقود وصناديق مغلقة، حسبما يُظهِر شريط بثّته وكالة الأناضول.

وتواصل الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات إرسال مساعدات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى مناطق سيطرة YPG/PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا، بذريعة محاربة داعش الإرهابي.

وفي سوريا نحو ألفي جندي أمريكي موزَّعين على 18 قاعدة ونقطة عسكرية.