دعا رجل الأعمال والمقاول محمد علي في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيسبوك السبت، للتظاهر في مليونية يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر/أيلول 2019، في الميادين الكبرى في محافظات مختلفة من مصر، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمطالبة برحيله.

وناشد علي وزيرَي الدفاع والداخلية للإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا الجمعة إثر الاحتجاجات، وجميع المعتقلين بالسجون.

وقام المقاول محمد علي بتسمية مقطع الفيديو الجديد، بـ"مرحلة ما بعد السيسي"، وعرض خلاله خطة مقترحة لآلية الحكم وإدارة السياسات الداخلية للبلاد.

وندد محمد علي بما فعله السيسي بما وصفه "ببيع تيران وصنافير"، مثمناً ما قام به الشعب المصري الجمعة، ومهدداً السيسي أنه إذا لم يرحل حتى الجمعة القادمة، سوف يسحبه الشعب وينهي حياته.

"انتهى الخوف وسوف نرجع إلى بلادنا ونعيش بحرية مثل الدول الأوروبية."

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية النظام المصري إلى احترام حق التظاهر السلمي، مؤكدةً في بيان أن "العالم يراقب".

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات أن "تُفرج فوراً عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم" أثناء احتجاجات الجمعة.

وشهدت مصر مساء الجمعة، احتجاجات في ميدان التحرير الذي احتضن ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، شملت ميدان طلعت حرب الشهير في وسط القاهرة، ومدينة المحلة العمالية الشهيرة والشرقية والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والبحيرة والسويس.