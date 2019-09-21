سياسة
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المقاول محمد علي يدعو "لمظاهرة مليونية" الجمعة القادمة في مصر
دعا المقاول محمد علي المصريين للنزول إلى الميادين العامة والتظاهر في مليونية الجمعة القادمة 27 سبتمبر/أيلول 2019 للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيسبوك، عقب مظاهرات الجمعة.
المقاول محمد علي يدعو "لمظاهرة مليونية" الجمعة القادمة في مصر
المقاول محمد علي دعا "لمظاهرة مليونية" الجمعة القادمة في مصر / Reuters
21 سبتمبر 2019

دعا رجل الأعمال والمقاول محمد علي في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيسبوك السبت، للتظاهر في مليونية يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر/أيلول 2019، في الميادين الكبرى في محافظات مختلفة من مصر، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمطالبة برحيله.

وناشد علي وزيرَي الدفاع والداخلية للإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا الجمعة إثر الاحتجاجات، وجميع المعتقلين بالسجون.

وقام المقاول محمد علي بتسمية مقطع الفيديو الجديد، بـ"مرحلة ما بعد السيسي"، وعرض خلاله خطة مقترحة لآلية الحكم وإدارة السياسات الداخلية للبلاد.

وندد محمد علي بما فعله السيسي بما وصفه "ببيع تيران وصنافير"، مثمناً ما قام به الشعب المصري الجمعة، ومهدداً السيسي أنه إذا لم يرحل حتى الجمعة القادمة، سوف يسحبه الشعب وينهي حياته.

"انتهى الخوف وسوف نرجع إلى بلادنا ونعيش بحرية مثل الدول الأوروبية."

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية النظام المصري إلى احترام حق التظاهر السلمي، مؤكدةً في بيان أن "العالم يراقب".

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات أن "تُفرج فوراً عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم" أثناء احتجاجات الجمعة.

وشهدت مصر مساء الجمعة، احتجاجات في ميدان التحرير الذي احتضن ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، شملت ميدان طلعت حرب الشهير في وسط القاهرة، ومدينة المحلة العمالية الشهيرة والشرقية والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والبحيرة والسويس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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