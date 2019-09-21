سياسة
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ناشط سيناوي على خطى محمد علي يتهم السيسي ونجله بتدبير هجمات في سيناء
انضم الناشط المصري مسعد أبو فجر "السيناوي" إلى المساندين للمقاول محمد علي، عبر دعوة المصريين للاحتشاد والتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونجله محمود ضابط المخابرات، ويتهم أبو فجر السيسي ونجله بتدبير هجمات عسكرية ضد الأمن وسرقة المال العام.
ناشط سيناوي على خطى محمد علي يتهم السيسي ونجله بتدبير هجمات في سيناء
الناشط المصري مسعد أبو فجر يساند محمد علي ويدعو المصريين للتظاهر ويتهم السيسي ونجله بتدبير هجمات عسكرية ضد الأمن
21 سبتمبر 2019

اتهم الناشط المصري مسعد أبو فجر مجدداً الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجله محمود الضابط في المخابرات العامة المصرية، بالفساد واستغلال الأوضاع المضطربة في سيناء لتحقيق مكاسب ومنافع مالية تحت اسم "محاربة الإرهاب".

وبثّ فيديو مصور عبر صفحته على فيسبوك، يتهم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجله محمود بتدبير عملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في الأحراش في سيناء عام 2017 وفي أكثر من هجوم في رفح عام 2012 مستغلين حالة الفوضى التي اعترت البلاد عقب رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتابع أبو فجر بسرد سلسلة من الاتهامات حول إدارة شبكة تهريب للبضائع والأموال عبر الأنفاق في معبر رفح إلى قطاع غزة، قائلاً إنها "تدر ربحاً شهرياً يقدر بنحو 45 مليون دولار، يأخذ السيسي ونجله منها 15مليوناً."

وتحدث الناشط السيناوي المقيم بالخارج عن "مقابر جماعية في مناطق متفرقة بسيناء يتم دفن العديد من الأهالي فيها بعد تصفيتهم جسديا"، مؤكداً أنه يمتلك بيانات وأماكن عدد من تلك المقابر الجماعية، حسب قوله.

وأشار إلى أن السيسي أباد 14 قرية في سيناء بالقصف الجوي والصاروخي لإجبار أهلها على الرحيل، رغم أنها ليست على الحدود، مؤكداً ان تطبيق "جوجل إيرث" يكشف كل ادعاءاته.

وقد ظهر الناشط مسعد أبو فجر مجدداً عبر سلسلة من الفيديوهات عبر صفحته على فيسبوك يتهم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونجله محمود بالفساد واستغلال ظروف أهالي سيناء لتحقيق منافع شخصية.

ويأتي ذلك عقب ظهور المقاول المصري محمد علي بسلسلة فيديوهات أخرى يتحدث بها عن فساد النظام والهيئة الهندسية العسكرية، وسرقة المال العام في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد أبو فجر مساندته لمحمد علي ودعوات التظاهر التي أطلقها، ودعا المصريين للاحتشاد في جميع الشوارع والميادين و "ألا يعودوا لمنازلهم إلا بعد سجن السيسي، ونجله محمود، وزوجته انتصار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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