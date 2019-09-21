أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها دمّرت دبابة وآلية مسلحة تابعتين لقوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر أكثر من أسبوع.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

ونشرت عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها قوات الوفاق، صورتين على حسابها عبر موقع فيسبوك، تظهر إحداهما دبابة يبدو أنها معطوبة، فيما تظهر الأخرى آلية محترقة.

وقالت إن الصورتين تظهران "تدمير قواتنا البطلة لدبابة وآلية مسلحة تابعتين لميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر في محور طريق المطار، خلال محاولة بائسة للتسلل اليوم السبت".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قوات حفتر.

وتجددت، السبت، اشتباكات بين قوات الوفاق وقوات حفتر، في محوري الخلاطات واليرموك جنوبي طرابلس.

وقال المتحدث باسم عملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، لوكالة الأناضول، إن قوات الوفاق لا تزال تحافظ على جميع تمركزاتها، غير أنها تكبدت ثلاثة قتلى حتى ظهر السبت.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر.