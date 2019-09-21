سياسة
2 دقيقة قراءة
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في باريس
قامت السلطات الفرنسية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة محتجين في مناطق مختلفة من البلاد، الذين تظاهروا ضد سياسات حكومة إيمانويل ماكرون، ونشرت السلطات أكثر من 7000 شرطي وحظرت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد.
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في باريس
شرطة باريس استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات التغير المناخي / AP
21 سبتمبر 2019

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع السبت لتفريق ناشطين متظاهرين مناهضين للحكومة والذين يسعون لإحياء حركة السترات الصفراء ضد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالتغير المناخي في العاصمة باريس.

وكانت قوات الشرطة مجهزة بمعدات مكافحة الشغب وتتحرك بسرعة لتفريق حشود صغيرة من المحتجين، باستخدام الغاز المسيل للدموع في شارع الشانزليزيه وحوله، ومحطة قطار سان لازار وساحة مادلين - وهي مناطق تم حظر الاحتجاجات فيها في نهاية هذا الأسبوع.

وصرّحت شرطة باريس أن 106 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم، وفُرضت غرامات قُدرت ب 135 يورو على أكثر من 100 شخص بسبب تظاهرهم في منطقة محظورة.

وقالت الشرطة إنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية بحلول منتصف اليوم.

ونشرت السلطات أكثر من 7000 شرطي وحظرت الاحتجاجات في منطقة كبيرة بوسط المدينة بما في ذلك القصر الرئاسي والمباني الحكومية والبرلمانية وشارع الشانزليزيه وبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام.

وصدرت عدة دعوات للمظاهرات في العاصمة الفرنسية من قبل مؤيدي السترات الصُّفر ونشطاء بيئيين واتحاد عمال يساري.

كما تنظم نقابة عمالية يسارية مسيرة منفصلة ضد إصلاح التقاعد، وسط مخاوف من أنه سيتطلب من الناس العمل لفترة أطول بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية.

إذ تشهد فرنسا عطلة نهاية الأسبوع السنوية للتراث، والتي تمثل حدثاً شعبياً للغاية يتضمن فتح العديد من المواقع الثقافية أمام الجمهور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us