صرّح عادل الجبير، وزير الشؤون الخارجية السعودي أن بلاده تتشاور مع "الأصدقاء" والحلفاء بشأن الخطوات التالية لإعلان نتائج تحقيقات استهداف منشأتي أرامكو الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير السعودي، في الرياض، السبت، نقلته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأوضح الجبير، أن "أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني والإرهابي"، الذي تبنته جماعة "الحوثي" اليمنية.

وأكد أن التحقيقات جارية وتستهدف معرفة مصدر إطلاق الأسلحة الإيرانية صوب منشأتي أرامكو.

وقال إن "إطلاق الطائرات لم يأتِ من اليمن ولكن من الشمال، وسنُطلع العالم على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها".

وكشف أنه "تم استهداف المملكة العربية السعودية بأكثر من 260 صاروخاً باليستياً و150 مسيّرة كلها إيرانية الصنع" دون أن يحدد فترتها الزمنية، غير أنها ظهرت بشكل لافت منذ قيادة السعودية التحالف العسكري في اليمن في 2015.

"في المقابل المملكة لم تطلق صاروخاً أو طائرة مسيرة أو رصاصة باتجاه إيران ونحن نسعى للخير وطهران تسعى للشر".

وطالب المجتمع الدولي بالحد من "سياسات تخريبية لإيران في المنطقة". مضيفاً أن السعودية "ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا العدوان، وتتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

واستنكر الجبير نفي إيران عدم تورطها في أي تخريب بالمنطقة، قائلاً: "تصريحات طهران غير منطقية وغير واضحة".

"إيران تتدخل في منطقة الخليج بعملائها، وتدعم منظمات إرهابية في سوريا ولبنان والعراق، ووفرت صواريخ لمليشيات لضرب المملكة. وهي تدعي أنها غير مسؤولة عن إطلاق صواريخ إيرانية الصنع، وهذا غير مقبول، هي تتحمله". - عادل الجبير - وزير خارجية السعودية

ولم يتسن الحصول على رد من طهران بشأن تلك الاتهامات غير أنها نفت مراراً علاقتها بالاستهداف الأخير.

و14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي اليمنية.