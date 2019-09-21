سياسة
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أردوغان قبيل مغادرته نيويورك: سنقصم ظهر الإرهابيين شرق الفرات
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب التطورات في شرق الفرات ووجود تنظيم YPG/PKK الإرهابي هناك، وإنشاء منطقة آمنة، وذلك قبل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أردوغان قبيل مغادرته نيويورك: سنقصم ظهر الإرهابيين شرق الفرات
أردوغان: سنقصم ظهر تنظيم YPG/PKK الإرهابي شرق الفرات وسنواصل تطهير المنطقة وإنشاء منطقة آمنة / AP
21 سبتمبر 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقصم ظهر تنظيم YPG/PKK الإرهابي عبر خطوات ستتخذها شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، السبت، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

"استعداداتنا انتهت على طول حدودنا مع سوريا، وكما هو معلوم واشنطن شريكتنا الاستراتيجية ونحن معاً في الناتو، وواصلنا شراكتنا هذه لسنوات طويلة، وليس لدينا رغبة في مواجهة الولايات المتحدة".

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضاف "لا يمكننا تجاهل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في مكان لم تدعَ إليه، دعمها لتنظيم مثل YPG/PKK الإرهابي، واضح للعيان".

وأكد ثقته بأن "الخطوات التي سنخطوها شمالي وشمال شرقي سوريا، ستقصم ظهر التنظيم الإرهابي YPG/PKK إلى حد كبير. وسنقوم بتطهير تلك المنطقة من التنظيمات الإرهابية التي تتحرش بنا، وتخلق مشكلة في منطقتنا، وكلنا ثقة بذلك".

وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب عدة مرات بإرسال الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الشاحنات المحملة بالذخائر والمعدات إلى شرق الفرات، وقدمتها مجاناً لتنظيم YPK/PKK الإرهابي بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، في حين لا تستطيع تركيا شراء تلك الأسلحة من واشنطن بأثمانها.

وأردف أن تركيا تمكنت من دحر داعش في منطقة الباب شمالي سوريا، وقضت على نحو 3000 عنصر من التنظيم، ومع ذلك انتشرت شائعات بأن تركيا ليس لديها موقف واضح ضد داعش مع كل الأسف.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده حاربت التنظيم بشكل واضح وصريح، وتم القضاء على داعش في المنطقة بشكل كامل تقريباً. لافتاً إلى أنه ظهر تنظيم مفتعل تحت اسم قوات سوريا الديقراطية، وهذا لس سوى غطاء، ولا يختلف عن تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وبيّن أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في شرق الفرات، ووجود تنظيم YPK/PKK الإرهابي هناك وإنشاء منطقة آمنة.

وشدد أن تركيا ستقيم منطقة آمنة على طول 422 كيلومتراً من حدودها مع سوريا وبعمق 20 ميلاً مثلما قال السيد ترمب، لافتاً إلى أن عمق المنطقة قد تكون 20 أو 30 كيلومتراً تقريباً.

وأوضح أن عمق المنطقة الآمنة مهم من أجل تطهيرها من الإرهابيين، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الأصليين، مثل العرب الذين يشكلون 85-90% من السكان هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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