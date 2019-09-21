سياسة
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كيف تفاعل المصريون مع مظاهرات "ارحل يا سيسي" عبر الإنترنت؟
تصدّر هاشتاغ #ميدان_التحرير قائمة الأعلى تداولاً في تويتر بأكثر من مليون مشاركة، وسط دعوات لمواصلة الاحتجاج في الميادين حتى رحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كيف تفاعل المصريون مع مظاهرات "ارحل يا سيسي" عبر الإنترنت؟
حراك واسع في الشارع المصري لأول مرة منذ سنوات للمطالبة برحيل السيسي  / Reuters
21 سبتمبر 2019

تنوعت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المظاهرات التي اجتاحت شوارع مصر ومحافظاتها مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكسرت حاجز الرعب جرَّاء القبضة الأمنية المستمرة منذ سنوات.

وتَصدَّر هاشتاغ #ميدان_التحرير المعارض لحكم السيسي، قائمة الأعلى تداولاً على تويتر، بأكثر من مليون و245 ألف تغريدة ومشاركة، في الوقت الذي يحاول فيه الهاشتاغ المؤيد #معاك_يا_سيسي اللحاق به، إلا أنه لم يتعدّ 9 آلاف تغريدة حتى الآن.

وبين دعوات الاحتجاج في الميادين حتى رحيل السيسي، والتحذيرات من عودة الفوضى، يراقب الشارع المصري بحذر ما سيُسفِر عنه الحراك الأخير، المدفوع بغضب شعبي مما كشفه المقاول والفنان المصري محمد علي في الأسابيع القليلة الماضية، حول اتهامات فساد للسيسي وعدد من قيادات الجيش، وتورُّطهم في إهدار المال العامّ وبناء قصور وإقامة مشروعات لا تعود بالنفع على المواطنين.

فكيف تفاعل النشطاء المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حراك الشارع غير المتوقّع؟

مصدر:TRT عربي - وكالات
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