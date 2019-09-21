قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اقتصاد بلاده "ما زال صامداً بقوة رغم كل الهجمات التي تعرضنا لها".

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي السبت، في مهرجان تكنوفيست إسطنبول.

وحول زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان "سنطرح ما نفكّر فيه ونعتزم فعله حيال التطورات في بلدنا والمنطقة والعالم، بشكل واضح وصريح أمام ممثلي جميع البلدان في اجتماعات الجمعية العامة، وخلال لقاءاتنا الثنائية مع رؤساء الدول".

وأشار أردوغان إلى أن مهرجان تكنوفيست إسطنبول أصبح رمزاً للحملة الوطنية في مجال التكنولوجيا التي تنفّذها تركيا، معرباً عن شكره كل من ساهم في تنظيم المهرجان.

وأكّد أردوغان أن التطورات التي تشهدها البلاد هي ثمرة لجهود 17 سنة من الاستثمار في البنية التحتية في قطاع العلم والتكنولوجيا، إذ بلغ عدد الجامعات التركية 207، و1191 مركز أبحاث وتطوير، و349 مركزاً للتصاميم، و84 منطقة لتطوير التكنولوجيا، و112 ألف باحث".

وبيّن أن 98 تركيّاً و29 أجنبيّاً من أبرز الباحثين، سيلعبون دوراً مهمّاً في مشاريع أبحاث وتطوير مهمة للغاية في تركيا، في إطار "برنامج الباحثين العالميين الرواد".

وينظم مهرجان تكنوفيست إسطنبول فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات تكنولوجيا بارزة، ومؤسسات حكومية وجامعات، وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، إضافة إلى عدد من القنوات التليفزيونية والصحف.

وتتواصل فاعليات النسخة الثانية من مهرجان تكنوفيست إسطنبول لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الخامس في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.