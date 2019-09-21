أجْرَت القوات التركية والأمريكية السبت، جولة التحليق المروحي المشتركة السادسة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وشهد مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة، تحرُّكات جوية في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا التركية.

وأقلعت مروحتان تابعتان للجيش التركي، واثنتان للقوات الأمريكية من أقجة قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.

واستمرّت الجولة ثلاث ساعات عادت بعدها المروحيتان التركيتان فيما بقيت الأمريكيتان في الجانب السوري من الحدود.

تجدر الإشارة إلى تنفيذ الجانبين التركي والأمريكي 5 جولات تحليق مروحي مشتركة، ودورية برية، في إطار جهود تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.