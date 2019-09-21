سياسة
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شاهد.. أبرز ما وثّقته الكاميرات لمظاهرات "ارحل يا سيسي"
تَجمَّع مئات المصريين في عدد كبير من المناطق والمحافظات، استجابةً لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي للتظاهر والمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. من جانبها واجهت قوات الأمن المحتجّين بالغاز المسيل للدموع والخرطوش واعتقلت عدداً منهم.
شاهد.. أبرز ما وثّقته الكاميرات لمظاهرات "ارحل يا سيسي"
مظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات المصرية للمطالبة برحيل السيسي / AFP
21 سبتمبر 2019

احتشد مئات المحتجين في عدد كبير من الميادين والمحافظات المصرية، استجابةً لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي للتظاهر والمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد نشر سلسلة من الفيديوهات تتهم السيسي وعدداً من قيادات الجيش بالفساد وإهدار المال العام.

وعلى الرغم من قمع الشرطة للمتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد منهم، فإنهم استمروا في الاحتجاج حتى ساعات الفجر الأولى.

شاهد أهم المظاهرات التي انطلقت من مختلف المحافظات والمناطق.

المنصورة - إسقاط صورة السيسي وسط هتافات المتظاهرين

المنصورة - المتظاهرون يدهسون صورة السيسي بعد إسقاطها

القاهرة/وسط البلد - تمزيق صورة السيسي 

الإسكندرية - مسيرة حاشدة ردّد فيها المتظاهرون "ارحل.. يا سيسي"

دمياط - تمزيق صورة السيسي

وسط القاهرة - المتظاهرون يرددون "قول ماتخافشي.. السيسي لازم يمشي"

الإسكندرية - هتافات تطالب برحيل السيسي

القاهرة/شبرا - وحّد المتظاهرون الهتاف "ارحل يا بلحة"

مدينة المحلّة - مظاهرة حاشدة تطالب بـ"إسقاط النظام"

إحدى المتظاهرات توجّه رسالة إلى السيسي

نيويورك - هتافات تطالب برحيل السيسي من أمام الفندق المزمع إقامته فيه خلال زيارته للولايات المتحدة

السويس - قمع قوات الأمن للمظاهرات

القاهرة/ميدان التحرير - ملاحقة المتظاهرين وفض الاحتجاجات

الإسكندرية - قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع

دمياط - تفريق المتظاهرين

مصدر:TRT عربي - وكالات
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