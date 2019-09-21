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مظاهرات تطالب برحيل السيسي في التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة، والحوثيون يعلنون وقف استهدافهم السعودية شريطة أن تردّ الرياض بالمثل.

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المصريون يتظاهرون في مناطق مختلفة من البلاد ضد السيسي

خرجت أعداد كبيرة من المواطنين المصريين مساء الجمعة، في مظاهرات في العاصمة القاهرة وعدد من المدن والمحافظات للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات. [TRT عربي]

وجاءت المظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عسكري قاده في منتصف عام 2013. [TRT عربي]

الحوثيون يعلنون عن وقف استهدافهم السعودية شريطة أن تردّ الرياض بالمثل

أعلنت جماعة الحوثي الجمعة، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين الرياض بإعلان مماثل، وجاء ذلك في كلمة متلفزة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بثّتها قناة "اليمن"، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة الحوثيين على صنعاء. [TRT عربي]

وأكّد المشاط أن جماعته تحتفظ لنفسها بحقّ الردّ في حال عدم الاستجابة لمبادرته بوقف الهجمات على الرياض، مشدّداً على أن "استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد"، وأنها "قد تُفضِي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث". [TRT عربي]

ودعا المسؤول الحوثي التحالف بقيادة السعودية إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى البحر الأحمر. [TRT عربي]