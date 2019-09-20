خرجت أعداد من المواطنين المصريين مساء الجمعة، في مظاهرات في عدد من المدن والمحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات.

وشهد ميدان التحرير في القاهرة والشوارع المحيطة توافد أعداد من المتظاهرين الذين رددوا شعارات معارضة للنظام ومطالبة برحيله، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على بعضهم، حسب ما أفاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت المظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عسكري قاده في منتصف عام 2013.

وبرز اسم محمد علي خلال الأسابيع الماضية، بعد نشره سلسلة من مقاطع الفيديو تحدّث فيها عن وقائع فساد مالي وتربّح وسوء إدارة تورط فيها رموز النظام المصري بمن فيهم السيسي نفسه.

يُذكر أن السيسي غادر البلاد في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهاً إلى نيويورك لحضور اجتماعات في مقر الأمم المتحدة.