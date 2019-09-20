أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة، إغلاقه حسابات مرتبطة بحكومات أجنبية والمتهمة بنشر أخبار كاذبة، من بينها حسابات كانت تروّج للنظام السعودي في شكل مصطنع كجزء من حرب الدعاية الإقليمية، أو ما يُعرف إعلامياً بالذباب الإلكتروني.

وكان من بين الحسابات التي علّقها تويتر حساب سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمتهم بتورطه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على الرغم من أن الحساب لم ينشر أي تغريدات منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

تضليل إعلامي

قرار تويتر حذف الحسابات المذكورة لم يكن الأول من نوعه، إذ كان عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك أغلق في أغسطس/آب الماضي، حسابات مزيفة في مصر والسعودية والإمارات لنشرها معلومات مضللة بشأن الصراعات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وأخرى صينية متورطة في "عملية منظمة تقودها الدولة" بخصوص الأزمة السياسية في هونغ كونغ.

وقال تويتر "بموجب سياستنا المتعلقة بالتلاعب على منصتنا، أوقفنا العمل بشكل دائم بكل هذه الحسابات" التي كانت عُلقت في أغسطس/آب الماضي.

وحول مسوغات القرار، قال تويتر إن الحسابات التي حذفها ومعظمها مصرية وإماراتية "شاركت في عملية تضليل إعلامي طالت بالأخص دولاً مثل قطر وإيران"، لافتاً إلى أن هذه الحسابات أنشأتها وأدارتها مؤسسة "دوت دوف" المتمركزة في مصر والإمارات وتنشط في "توسيع نطاق انتشار رسائل دعم للحكومة السعودية"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

في السياق نفسه، علّق تويتر 4258 حساباً "إماراتياً وهمياً"، بدعوى أنها كانت تروّج لأخبار كاذبة بشأن حرب اليمن حيث تقود السعودية تحالفاً ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015.

اتهامات لتويتر

على الرغم من إعلان تويتر اتخاذه الخطوة، سبق أن وجّه مستخدمون اتهامات إلى منصة التواصل الاجتماعي الضخمة بأنها ترضخ لضغوط تمارسها عليها أنظمة حكم عربية، وذلك عبر حذف حسابات ووسوم (هاشتاغات) معارضة أو اعتماد خوارزميات من شأنها إخفاء تغريدات المعارضين.

في هذا الصدد، فوجئ مستخدمو تويتر المصريون قبل أيام باختفاء هاشتاغ #كفاية_بقى_يا_سيسي المعارض للنظام المصري، الذي احتل المرتبة الأولى في مصر وتصدّر موقعاً متقدماً عالمياَ بعد استخدامه في أكثر من مليون تغريدة، وعزا نشطاء معارضون ذلك إلى ضغوط سياسية تعرّض لها تويتر الذي تستضيف الإمارات مقر مكتبه الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً لأحد المستخدمين، ردّت إدارة تويتر عند إرساله استفساراً عن سبب اختفاء الهاشتاغ، بالقول إنه "اختفى بشكل طبيعي"، بمعنى أن المستخدمين لم يستخدموه في تغريداتهم.