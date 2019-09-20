سياسة
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فرض عقوبات أمريكية تعدّ الأكبر و الأشد على البنك الوطني الإيراني
تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة إزاء طهران عقب اتهامها بالوقوف وراء هجمات الحوثيين على منشآت نفطية تتبع شركة أرامكو السعودية، وكان آخرها فرض عقوبات شديدة على البنك الوطني وصندوق التنمية الوطني في إيران وشركة اعتماد "تجارة بارس".
فرض عقوبات أمريكية تعدّ الأكبر و الأشد على البنك الوطني الإيراني
فرض عقوبات أمريكية تعد "الأكبر والأشد" على البنك الوطني الإيراني / AP
20 سبتمبر 2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني تعتبر "الأكبر والأشد" حسب مراقبين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترمب في البيت الأبيض، فيما لم يعلن عن عقوبات أخرى، حسب موقع الحرة.

وصرح ترمب بأن هذه العقوبات تأتي رداً على الهجمات التي استهدفت السبت الماضي، منشآت نفطية في السعودية.

ورداً على سؤال حول إمكانية استخدام الخيار العسكري ضد إيران، قال ترمب إن الولايات المتحدة مستعدة دائماً.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي كان إلى جانب الرئيس الأمريكي، إن الأمر يتعلق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".

وكشفت الخزانة في بيان لها، أن العقوبات تستهدف البنك المركزي، وصندوق التنمية الوطني في إيران، وكذلك شركة "اعتماد تجارة بارس".

"البنك المركزي قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس التابع له ووكيله الإرهابي حزب الله".

- ستيفن منوتشين - وزير الخزانة الأمريكية

ويأتي فرض العقوبة على صندوق التنمية الوطني، حسب بيان الخزانة، لكونه صندوق الثروة السيادي الذي يضم مجلس أمنائه كلاً من الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، ويعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية والتمويل لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة.

أما "اعتماد تجارة بارس" فهي شركة تتخذ من إيران مقراً لها وتُستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية الخاصة بلوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني، وفق البيان.

يذكر أن البنك المركزي ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية، تخضع لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخراً، عقب هجمات على شركة النفط السعودية أرامكو التي تتهم واشنطن إيران بالوقوف خلفها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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