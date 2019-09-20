أعلنت جماعة "الحوثي" الجمعة، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين الرياض بإعلان مماثل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بثتها قناة "اليمن"، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة الحوثيين على صنعاء.

وقال المشاط "نعلن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسيّر والصواريخ الباليستية والمجنحة وننتظر رد التحية بمثلها".

وأكد المشاط أن جماعته تحتفظ لنفسها بحق الرد في حال عدم الاستجابة لمبادرته بوقف الهجمات على الرياض.

وأكد أن "استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد"، وأنها "قد تفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث".

ودعا المسؤول الحوثي التحالف بقيادة السعودية لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى البحر الأحمر.

وطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجميع الفرقاء بالانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، معلناً تجديد العفو العام.

وذكر أن جماعته نفذت ما يقارب 90% من التزاماتها في اتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه الأمم المتحدة في السويد أواخر العام الماضي، متهماً الحكومة بعدم تنفيذ التزاماتها.