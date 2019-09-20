سياسة
2 دقيقة قراءة
غارة أمريكية تقتل 8 من داعش الإرهابي في ليبيا
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن الغارة التي استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي جرت الخميس، بالتنسيق مع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وأنها لم تسفر عن إصابة مدنيين.
غارة أمريكية تقتل 8 من داعش الإرهابي في ليبيا
الغارة الأمريكية التي استهدفت عناصر داعش في ضواحي مرزق / AA
20 سبتمبر 2019

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجمعة، مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في غارة جوية بمحيط مدينة مرزق جنوب غربي ليبيا.

وذكرت أفريكوم في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الغارة جرت الخميس، بالتنسيق مع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وأنها لم تسفر عن إصابة مدنيين.

وقال قائد "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسيند، في البيان ذاته "لن نسمح لهم (عناصر التنظيم) باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كملجأ".

وأضاف تاونسيند "بالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا".

من جهته، أكد المجلس الرئاسي الليبي في تصريح صحفي، أن الغارة الأمريكية التي استهدفت عناصر داعش في ضواحي مرزق "تمت في إطار التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".

وأضاف المجلس "في هذا الإطار فإن حكومة الوفاق الوطني ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع حلفائها، ستستمر في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أينما كان وعلى الرغم من كل التحديات".

وعقب هزيمته في مدينة سرت نهاية العام 2016، انهار تنظيم داعش وتشتتت عناصره في الصحارى والوديان، إلا أنه مع بداية النصف الثاني من 2017 بدأ ينشط انطلاقاً من جبال الهروج وسط الصحراء الليبية، من خلال الإغارة على الواحات وحقول النفط والبلدات الصحراوية المعزولة في محافظة الجفرة (وسط) وإقليم فزان (جنوب غرب)، والقيام بعمليات انغماسية بالعاصمة طرابلس.

جدير بالذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرت على مرزق في 20 فبراير/شباط 2019، لكن مقاتلين من قبائل التبو تمكنوا من استرجاعها بعد قتال مع قبيلة الأهالي الموالية لحفتر في أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us