سياسة
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مئات المتظاهرين في إدلب السورية ضد روسيا والصين لمنعهما وقف إطلاق النار
تظاهرات عارمة في إدلب تنديداً بموقف روسيا والصين في مجلس الأمن واستخدامهما حق النقض الفيتو لمنع وقف إطلاق النار ومراعاة الوضع الإنساني للمدنيين، بينما تستمر هجمات النظام السوري وروسيا على المنطقة، ما تسبب في مقتل ما يقارب 1300 مدني ونزوح الآلاف.
مئات المتظاهرين في إدلب السورية ضد روسيا والصين لمنعهما وقف إطلاق النار
مئات المتظاهرين في إدلب السورية ضد روسيا والصين لمنعهما وقف إطلاق النار / AA
20 سبتمبر 2019

تظاهر مئات السوريين في مدينة إدلب شمال سوريا، احتجاجاً على مواصلة هجمات النظام السوري واستخدام روسيا والصين، حق النقض "فيتو" لعرقلة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في إدلب.

وخرج المتظاهرون عقب صلاة الجمعة، في وسط مدينة إدلب والأرياف المحيطة بها، مطالبين المجتمع الدولي بإيقاف الهجمات على المدينة.

وأفاد كرم خطيب أحد المشاركين في التظاهرات لوكالة الأناضول، بأنهم خرجوا مطالبين بإيقاف هجمات النظام وحلفائه الداعمين له على المدنيين في مختلف مناطق إدلب.

"نريد نقل رسالة للمجتمع الدولي لبدء عملية الانتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين، وسنواصل تظاهراتنا حتى تُوقف الهجمات البرية والجوية على التجمعات السكنية".

- كرم خطيب - أحد المشاركين في تظاهرات إدلب ضد روسيا والصين

واستخدمت روسيا والصين حق النقص "فيتو" لعرقلة مشروع قرار تقدمت به الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وبلجيكا وألمانيا لإيقاف النار في إدلب ومراعاة الوضع الإنساني للمدنيين.

واعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، أن الهدف من طرح مشروع القرار هو إنقاذ من سماهم "الإرهابيين" في إدلب، بدعم دولي.

وقُتل أكثر من 1300 مدني ونزح الآلاف جرّاء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا، منذ اتفاق سوتشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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