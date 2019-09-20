سياسة
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أردوغان: تركيا ستواجه بحزم من يعتقد استفراده بثروات قبرص
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محاولات البعض المساس بحقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في الاستفادة بمخزونات الطاقة والموارد الطبيعية الموجودة في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً أن أنقرة ستتصدى بحزم لتلك المحاولات.
أردوغان: تركيا ستواجه بحزم من يعتقد استفراده بثروات قبرص
أردوغان يحذّر من محاولة المساس بحقوق بلاده وجمهورية شمال قبرص التركية في الاستفادة بالموارد الطبيعية شرق المتوسط / AA Archive
20 سبتمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الذين يعتقدون أن ثروات جزيرة قبرص ومنطقة شرق المتوسط تابعة لهم وحدهم فقط، سيواجهون حزم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية اليوم وفي المستقبل.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان إلى ندوة، عُقدت الجمعة في أنقرة، حول جزيرة قبرص تحت عنوان "الكلمة الفصل في قبرص".

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومنطقة شرق المتوسط مثلما تدافع عن مصالحها، مؤكداً أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط حيث تقوم أربع سفن تركية بأعمال البحث والتنقيب.

وأشار إلى أن قوات البحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة.

يُذكر أن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن إدارة جنوب قبرص وقّعت اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 شرقي المتوسط.

ومنذ عام 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وفي 2004، رفضت إدارة جنوب قبرص خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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