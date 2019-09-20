أعلنت حركة النهضة التونسية الجمعة، أنها ستدعم المرشح المستقل قيس سعيّد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة عماد خميري، إن "النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيّد في الدورة الثانية من (الانتخابات) الرئاسية"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته قال القيادي في الحركة محمد بن سالم، إنه تقرر دعم سعيّد لأنه "أقرب إلى روح الثورة ونظيف اليدين"، حسب وكالة رويترز.

وحلّ سعيّد أوّلاً في الدورة الأولى بـ18،4٪ من الأصوات، فيما جاء نبيل القروي المعتقَل في المرتبة الثانية، وعبد الفتاح مورو مرشَّح حركة النهضة في المرتبة الثالثة.