قال يحيي رحيم صفوي، المستشار الأعلى للقائد العامّ للقوات المسلحة الإيرانية، إن طهران "سترد على الأمريكيين إن تآمروا على بلاده، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف صفوي "الأمريكيون يعرفون جيداً أننا نحظى بقائد حكيم وشجاع، وأن سياسة إيران متمثلة في العمل على إرساء الأمن والسلام، ونأمل أن يدرك الأعداء الإقليميون والدوليون أن إيران لا تسعى للتوسع والهجوم على أي دولة".

والخميس حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة والسعودية من توجيه ضربة عسكرية ضدّ بلاده، قائلاً إنها "ستؤدي إلى حرب شاملة".

جاءت تصريحات ظريف بعد ساعات من اعتبار نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الهجمات ضدّ منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية "إعلان حرب".

ويحمّل بومبيو إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخراً بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للردّ.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة بـ"ردّ قاسٍ وفوريّ" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية، حسب وكالة إرنا.