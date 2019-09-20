سياسة
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تحييد 15 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم قيادي شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 15 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم القيادي المعروف محمد بايدان، والذي يعمل في ما يسمى بمخابرات التنظيم في عملية مشتركة بين الجيش التركي والمخابرات شمالي العراق.
تحييد 15 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم قيادي شمالي العراق
تحييد 15 إرهابياً من تنظيم  PKK الإرهابي بينهم قيادي شمالي العراق / AP
20 سبتمبر 2019

صرّحت وزارة الدفاع التركية بأن 15 عنصراً على الأقل من تنظيم PKK الإرهابي، بينهم المطلوب محمد بايدان القيادي في ما يسمى بـ"مخابرات التنظيم" جرى تحييدهم في عملية تركية مشتركة للجيش التركي والمخابرات شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الجمعة، بأن العملية المشتركة نُفذّت في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، وجرى التأكد من تحييد 15 إرهابياً على الأقل من تنظيم PKK الإرهابي خلالها، بينهم بايدان المعروف باسمه الحركي زينيار شيار آديامان.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي محمد بايدان انضم إلى تنظيم PKK الإرهابي في تسعينيات القرن الماضي، وصدر في حقه أمر إلقاء قبض من القضاء التركي، وشغل ما يسمى المسؤول المالي في القيادة المركزية للمنظمة لفترة، ثم تسلم مسؤول النقل اللوجستي في منطقة غارة شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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