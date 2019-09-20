صرّحت وزارة الدفاع التركية بأن 15 عنصراً على الأقل من تنظيم PKK الإرهابي، بينهم المطلوب محمد بايدان القيادي في ما يسمى بـ"مخابرات التنظيم" جرى تحييدهم في عملية تركية مشتركة للجيش التركي والمخابرات شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الجمعة، بأن العملية المشتركة نُفذّت في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، وجرى التأكد من تحييد 15 إرهابياً على الأقل من تنظيم PKK الإرهابي خلالها، بينهم بايدان المعروف باسمه الحركي زينيار شيار آديامان.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي محمد بايدان انضم إلى تنظيم PKK الإرهابي في تسعينيات القرن الماضي، وصدر في حقه أمر إلقاء قبض من القضاء التركي، وشغل ما يسمى المسؤول المالي في القيادة المركزية للمنظمة لفترة، ثم تسلم مسؤول النقل اللوجستي في منطقة غارة شمالي العراق.