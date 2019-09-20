سياسة
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غرينبلات يلتقي نتنياهو ويلمح إلى تأجيل الكشف عن صفقة القرن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، جيسون غرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي، بعد ساعات من تلميح الأخير إلى إرجاء الكشف عن الشق السياسي من صفقة القرن الأمريكية، للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
غرينبلات يلتقي نتنياهو ويلمح إلى تأجيل الكشف عن صفقة القرن
غرينبلات: خطتنا مختلفة عن الخطط التي تحدث عنها الناس لسنوات طويلة / AFP
20 سبتمبر 2019

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، بعد ساعات من تلميح الأخير إلى إرجاء الكشف عن الشق السياسي من صفقة القرن الأمريكية، للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الجمعة، إن غرينبلات الذي وصل إلى إسرائيل فجر الجمعة "قد يلتقي زعيم تحالف أزرق-أبيض بيني غانتس".

وكان من المقرر أن تكشف الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي من صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن غرينبلات ألمح إلى أن عدم الوضوح السياسي في إسرائيل قد يرجئ نشر الشق السياسي من الخطة، بعد تأجيل سابق آخر إثر الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي.

وقال غرينبلات لمجلة "هامودياع" الصادرة في الولايات المتحدة الخميس "قررنا عدم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات، لكننا سنقرر متى وإذا ما كنا سنقوم بذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أو الانتظار إلى ما بعد تشكيل الحكومة. من السابق لأوانه أن نحدّد ذلك".

وأضاف متسائلاً "كيف ستؤثّر الانتخابات على الخطة؟ خطتنا مختلفة عن الخطط التي تَحدَّث عنها الناس لسنوات طويلة. نعتقد أننا استمعنا بشكل جيد إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة وحتى كل خبير".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس، إن غرينبلات يريد التشاور مع نتنياهو وغانتس حول موعد نشر الخطة.

واستقال غرينبلات من منصبه مطلع الشهر الجاري، لكنه أشار إلى أنه باقٍ في البيت الأبيض لعدة أسابيع أخرى.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل الفلسطينية أعلنوا رفض الخطة الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها ستُسقِط موضوع القدس من طاولة البحث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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