أكّدَت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية الصادرة عن اللجنة الانتخابية الجمعة، المأزق السياسي في إسرائيل، بعد عدم نجاح أي من الحزبين المتصدّرين في تشكيل ائتلاف.

وحصل تحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس على 33 مقعداً، مقابل 31 لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، حسب اللجنة الانتخابية التي أوضحت أن النتائج النهائية ستُعلَن الأربعاء القادم.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أعلنت الخميس، أن حزب أزرق-أبيض حصل على 33 مقعداً، مقابل 31 مقعداً لحزب الليكود، فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً.

ولفتت الصحيفة إلى حصول حزب شاس اليميني على 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" اليميني على 8 مقاعد، وحزب يهودوت هتوراه اليميني على 8 مقاعد، وحزب يمينا على 7 مقاعد.

في المقابل أشارت إلى حصول تحالف "العمل-غيشر" الوسطي على 6 مقاعد، وتحالف المعسكر الديمقراطي الوسطي على 5 مقاعد.