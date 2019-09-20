سياسة
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النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية تؤكّد المأزق السياسي
أكدت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية الصادرة عن اللجنة الانتخابية الجمعة، المأزق السياسي في إسرائيل، بحصول تحالف أزرق-أبيض على 33 مقعداً، مقابل 31 لحزب الليكود، الأمر الذي يحدّ من قدرة كلا الحزبين على تشكيل حكومة ائتلافية.
النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية تؤكّد المأزق السياسي
حصل تحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس على 33 مقعداً، مقابل 31 لحزب الليكود اليميني / Reuters
20 سبتمبر 2019

أكّدَت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية الصادرة عن اللجنة الانتخابية الجمعة، المأزق السياسي في إسرائيل، بعد عدم نجاح أي من الحزبين المتصدّرين في تشكيل ائتلاف.

وحصل تحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس على 33 مقعداً، مقابل 31 لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، حسب اللجنة الانتخابية التي أوضحت أن النتائج النهائية ستُعلَن الأربعاء القادم.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أعلنت الخميس، أن حزب أزرق-أبيض حصل على 33 مقعداً، مقابل 31 مقعداً لحزب الليكود، فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً.

ولفتت الصحيفة إلى حصول حزب شاس اليميني على 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" اليميني على 8 مقاعد، وحزب يهودوت هتوراه اليميني على 8 مقاعد، وحزب يمينا على 7 مقاعد.

في المقابل أشارت إلى حصول تحالف "العمل-غيشر" الوسطي على 6 مقاعد، وتحالف المعسكر الديمقراطي الوسطي على 5 مقاعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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