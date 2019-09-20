سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 20 سبتمبر/أيلول 2019
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي يفارق الحياة في منفاه بالسعودية / Reuters
20 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية، وتركيا تحذّر جنوب قبرص من التنقيب في جرفها القاري بشرق المتوسط.

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      وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية

        أعلن منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الخميس، وفاة الأخير في مدينة جدة السعودية. وكتب بن صالحة عبر حسابه على فيسبوك، تدوينة جاء فيها "وفاة الرئيس بن علي الآن في جدة". [TRT عربي]

        يذكر أن بن علي (83 عاماً) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/كانون الثاني 2011. ومنذ انتقاله إلى السعودية نادراً ما تسربت معلومات عن بن علي، فيما اكتفى محاموه بإصدار بيانات بشأنه إذا اقتضى الأمر. [TRT عربي]

        وتقلد بن علي الحكم من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 إثر انقلاب أبيض على سلفه الحبيب بورقيبة (1957-1987)، وحكم 23 عاماً قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 2011، ما أجبره على الفرار إلى السعودية. [TRT عربي]

        تركيا تحذّر جنوب قبرص من التنقيب في جرفها القاري بشرق المتوسط

        حذّرت الخارجية التركية الخميس، إدارة جنوب قبرص من القيام بأعمال تنقيب عن مواد هيدروكربونية في الجرف القاري لتركيا. جاء ذلك في بيان للناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، علّق فيه على توقيع إدارة جنوب قبرص اتفاقية مع شركات عالمية بخصوص تراخيص تنقيب في الحقل رقم 7. [TRT عربي]

        وأوضح أقصوي أن إدارة جنوب قبرص لم تدرك مدى جدية تركيا في عدم السماح لأي جهة بالقيام بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في جرفها القاري بالمتوسط. وأضاف أن إدارة جنوب قبرص لا تزال تواصل سياسة تجاهل حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، مؤكداً أن الحقل رقم 7 يقع ضمن الجرف القاري لتركيا وأن هذا الأمر مسجل لدى الأمم المتحدة. [الأناضول]

        وتابع قائلاً إن "تركيا لم ولن تسمح لأي شركة أجنبية بالقيام بأعمال البحث والتنقيب في جرفها القاري بالمتوسط، وستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها". [الأناضول]

        جدير بالذكر أن وسائل إعلام عالمية، ذكرت أن إدارة جنوب قبرص وقّعت اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 بشرق المتوسط. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي
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