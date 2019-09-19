قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل موقفها الداعم للسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال فاعلية خاصة بالتعاون السياحي لجمهورية شمال قبرص التركية في أنقرة.

وأشار أقطاي إلى أن أردوغان يدعم دائماً التنمية والتطور في جمهورية شمال قبرص التركية، ونقل تمنياته بالنجاح للتعاون السياحي بين قبرص التركية وتركيا.

وأكد أقطاي أن تركيا تولي أهمية خاصة لتنمية قبرص التركية اقتصادياً واعتمادها على نفسها، انطلاقاً من حقيقة أن البلد القوي اقتصادياً يزيد تأثيره على الساحة السياسية.

ولفت إلى أن توقعات منظمة السياحة الدولية أظهرت أن السياحة ستكون واحدة من أسرع القطاعات نمواً في السنوات الأربعين المقبلة.

وشدد المسؤول التركي على أن قطاع السياحة لا يمكن الاستغناء عنه لقبرص التركية وتركيا بسبب إسهاماته في الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وأضاف "من أجل ذلك، نعمل لرفع عدد السياح الوافدين إلى تركيا الذي بلغ 46 مليون شخص العام الماضي، وذلك عبر تنويع الإمكانات الموجودة وزيادة الأنشطة الترويجية وتأهيل موارد بشرية".

وكشف أقطاي أن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال يوليو/تموز الماضي سجل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغ 6 ملايين و600 ألف سائح، وأن عددهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 وصل إلى 25 مليون سائح.

وأشار إلى أن السياحة هي شريان الاقتصاد في قبرص التركية، والقطاع المحرك الرئيسي لعجز الحساب الجاري في الميزانية، مبيّناً أن مليوناً و760 ألف سائح زاروا قبرص التركية خلال العام 2018، وبلغت إيرادات الجمهورية من السياحة 912 مليون دولار.

وشدد أقطاي على الحاجة إلى رؤية ومبادرات جديدة من أجل تعزيز السياحة في قبرص التركية، كما أكد أن جمهورية شمال قبرص التركية قطعت أشواطاً هامة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الرغم من القيود الجائرة والحظر.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أهمية إيجاد صيغة تضمن المساواة السياسية والمشاركة الفعالة للقبارصة الأتراك في آليات صنع القرار وازدهار القبارصة الأتراك وأمنهم.

وأضاف "سنستمر في موقفنا الداعم للسلام والاستقرار شرق المتوسط، وتركيا لم تتخل أبداً عن القبارصة الأتراك وبذلت كل الجهود من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، ولن تتخل عن هذه المسؤولية أبداً مستقبلاً إذا اقتضت الحاجة".

وشارك في الفاعلية رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ووزير السياحة والبيئة هناك أونال أوستل، إضافة إلى رئيس نقابة المحامين التركية متين فيزي أوغلو.