سياسة
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مسؤولة أممية: أكثر من 400 ألف فرّوا من شمال غربي سوريا في 4 أشهر
قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر إن أكثر من 400 ألف شخص فروا من شمال غربي سوريا في 4 أشهر.
مسؤولة أممية: أكثر من 400 ألف فرّوا من شمال غربي سوريا في 4 أشهر
أكثر من 400 ألف شخص فرّوا من شمال غربي سوريا في 4 أشهر  / AP
19 سبتمبر 2019

أعلنت مسؤولة أممية الخميس، فرار أكثر من 400 ألف شخص من شمال غربي سوريا في 4 أشهر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين بالمنطقة.

جاء ذلك في إفادة قدمتها مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الخميس بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت مولر "بلغت الأوضاع حداً مزرياً إذ اضطر أكثر من 400 ألف شخص شمال غربي سوريا إلى الفرار، بين شهري مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، والعديد شُردوا من قبل أكثر من مرة وهم يتوجهون إجمالاً نحو الشمال".

وأضافت أن "الشتاء على الأبواب، ونقدر الاحتياجات المالية لأنشطتنا الإنسانية بأكثر من 68.5 مليون دولار لمواجهة فصل الشتاء القاسي، وتغطية العمليات الإنسان في شمالي غربي سوريا".

وتطرقت مولر في إفادتها إلى لجنة التحقق الداخلي التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أغسطس/آب الماضي بشأن الهجمات على المنشأت الطبية والمدنية في شمال غربي سوريا. ولفتت إلى أن "فريق التحقيق سيبدأ عمله 30 من الشهر الجاري، وسيرفع تقريراً لغوتيريش في وقت لاحق".

وأوضحت أن الأمم المتحدة "تستعد حالياً لتقديم المساعدة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن"، مضيفة أن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا المخيم إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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