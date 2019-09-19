أعلن منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الخميس، وفاة الأخير في مدينة جدة السعودية.

وكتب بن صالحة عبر حسابه على فيسبوك، تدوينة جاء فيها "وفاة الرئيس بن علي الآن في جدة".

يشار إلى أن بن صالحة ذكر في وقت سابق أن بن علي مريض ونقل إلى مستشفى بجدة.

يذكر أن بن علي (83 عاماً) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/كانون الثاني 2011.

ومنذ انتقاله إلى السعودية نادراً ما تسربت معلومات عن بن علي، فيما اكتفى محاموه بإصدار بيانات بشأنه إذا اقتضى الأمر.

ويصارع منذ سنوات سرطان "البروستاتا"، الذي اكتشف أنه مصاب به في المستشفى الألماني بالسعودية.

وتقلد الحكم من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 إثر انقلاب أبيض على سلفه الحبيب بورقيبة (1957-1987)، وحكم 23 عاماً قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 2011، ما أجبره على الفرار إلى السعودية.