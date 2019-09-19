سياسة
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مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" يشهد إقبالاً كبيراً
ينظّم فريق التكنولوجيا التركي "وقف T3" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وبلدية إسطنبول مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" بنسخته الثانية، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار لليوم الثالث على التوالي.
مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" يشهد إقبالاً كبيراً
إقبال كبير في اليوم الثالث من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" منذ انطلاقه / AA
19 سبتمبر 2019

يشهد مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بنسخته الثانية في تركيا، إقبالاً كبيراً من الزوار مقارنة مع نسخته السابقة، حسب سلجوق بيرقدار رئيس هيئة فريق التكنولوجيا التركي "وقف T3".

وأوضح بيراقدار أن المهرجان استضاف أكثر من 250 ألف زائر خلال يومين من 122 دولة، في حين بلغ عدد زوار المهرجان العام الماضي 550 ألفاً من 60 دولة.

وينظّم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي "وقف T3" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة ومؤسسات حكومية وجامعات بالشراكة الإعلامية مع الأناضول، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

وأضاف بيراقدار أن المهرجان يتضمن مسابقات يشارك فيها مستثمرين دوليين وشركات تكنولوجية محلية ودولية، وتبلغ قيمة الجوائز المقرّر توزيعها أكثر من 3 ملايين ليرة تركية.

وشدد نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن بلاده تمتلك أعلى نسبة في فئة الشباب مقارنة بدول أوروبا، وتحتل المركز 13 بين أكبر اقتصادات العالم، وخلال الأعوام الـ15 الماضية بلغ متوسط النمو في تركيا 5.7%.

وأضاف كاجر أن إسطنبول نظمت رحلات جوية من 122 دولة هي عدد الدول المشاركة في المهرجان الذي يعتبر أكبر فاعلية تكنولوجية في تركيا.

وتتواصل فاعليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثالث في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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