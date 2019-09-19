حذّر وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف الخميس، الولايات المتَّحدة والسعوديَّة من توجيه ضربة عسكرية ضد بلاده، قائلًا إنها "ستؤدي إلى حرب شاملة".

وقال ظريف في حوار مع شبكةCNN الأمريكيَّة، إن "أي ضربة عسكرية من الولايات المتَّحدة أو السعوديَّة على إيران ستكون نتيجتها حرباً شاملة".

جاءت تصريحات ظريف بعد ساعات من اعتبار نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو، الهجمات ضدد منشآت النِّفْط التابعة لشركة أرامكو السعوديَّة "إعلان حرب".

ويحمّل بومبيو إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكيَّة مؤخرًا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

وتوعّدت الحكومة الإيرانيَّة الولايات المتَّحدة بـ"ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعوديَّة، حسب وكالة إرنا الرسمية.

والسبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيَّرة، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية الهجوم.

وتُعَدّ هاتان المنشأتان القلب النابض لصناعة النِّفْط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أوالتكرير.