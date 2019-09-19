سياسة
2 دقيقة قراءة
مكتبة نيويورك العامة تلغي فاعلية يرعاها وليّ العهد السعودي
قرّرت مكتبة نيويورك العامة إلغاء فاعلية ترعاها مؤسسة تابعة لمحمد بن سلمان، راجعة ذلك إلى "المخاوف العامة" النابعة من قلق منظمات حقوق الإنسان، التي انتقدت استضافة المكتبة للفاعلية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
مكتبة نيويورك العامة تلغي فاعلية يرعاها وليّ العهد السعودي
مكتبة نيويورك رجعت قرارها إلى المخاوف العامة وقلق منظمات حقوق الإنسان / AP
19 سبتمبر 2019

ألغت مكتبة نيويورك العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، فاعلية كانت ترعاها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، المعروفة باسم "مسك"، التي يترأسها ولي العهد السعودي.

وقالت المكتبة في بيان نقلته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس: "لن نستضيف ذلك الحدث بسبب المخاوف العامة".

ورجعت المكتبة قرارها الذي اتخذته مساء الأربعاء، إلى المخاوف العامة النابعة من قلق منظمات حقوق الإنسان، التي انتقدت استضافة المكتبة للفاعلية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

من جهتها استنكرت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، استضافة المكتبة ذلك الحدث.

وقالت على تويتر "كيف فكرت مكتبة نيويورك العامة في استضافة محمد بن سلمان ومؤسسته التي تماثل الدمية الخشبية (في يده)؟ المكتبة لا بد أن تكون حصناً لحرية التعبير، وها هي ذي تستضيف قائداً قتل وسجن الصحفيين والكتاب والناشطين"، وفق تعبيرها.

وكانت المكتبة ستستضيف في مبناها التاريخي في 23 سبتمبر/أيلول الجاري افتتاح منتدى دولي جديد للشباب برعاية جهتين، الأولى هي مكتب مبعوث الأمين العامّ للأمم المتحدة للشباب، والثانية مؤسسة "مسك".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العامّ الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us