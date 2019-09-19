سياسة
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بلومبرغ: واشنطن تضع شروطاً لتزويد الرياض بالتكنولوجيا النووية
وجّه وزير الطاقة الأمريكي رسالة إلى نظيره السعودي السابق، تضمنت عدداً من الشروط والمخاوف بخصوص نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، منها عدم المشاركة في تخصيب اليورانيوم، والموافقة على إجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش.
بلومبرغ: واشنطن تضع شروطاً لتزويد الرياض بالتكنولوجيا النووية
اعترف وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في وقت سابق، بأنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية / AFP
19 سبتمبر 2019

ذكرت شبكة بلومبرغ الإخبارية الأمريكيَّة الأربعاء، أن الولايات المتَّحدة بعثت برسالة إلى الرياض تتضمن مخاوفها وشروطها حول نقل التكنولوجيا النووية إلى السعوديَّة.

وأوضحت الشبكة أن وزير الطاقة الأمريكيّ ريك بيري، بعث إلى وزير الطاقة السعوديّ السابق خالد الفالح، في 4 سبتمبر/أيلول الحالي، برسالة تتعلق بشروط ومخاوف الولايات المتَّحدة بخصوص نقل التكنولوجيا النووية للسعوديَّة.

وتضمنت الرسالة شروطًا لنقل التكنولوجية النووية، منها عدم مشاركة السعوديَّة في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته.

كما اشترطت واشنطن موافقة السعوديَّة على إجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكيَّة لن تسمح لكوريا الجنوبية ببيع مفاعلات نووية للسعوديَّة، لافتة إلى أن سيول أبدت سابقاً عزمها على بيع مفاعلات نووية للسعوديَّة تتضمن تكنولوجيا أمريكيَّة.

وفي مارس/آذار الماضي اعترف وزير الطاقة الأمريكيّ ريك بيري بأنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكيَّة لبيع تكنولوجيا نووية للسعوديَّة.

من جهة أخرى، تتطلع كوريا الجنوبية إلى الفوز بمشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في السعوديَّة، ضمن سعيها للتوسع في تصدير تكنولوجيتها النووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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