سياسة
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فرنسا تشكّك في رواية الحوثيين حول هجمات أرامكو
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، إن رواية الحوثيين عن مهاجمة منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو "أمر غير قابل للتصديق"، مضيفاً "نحن نعيش وضعاً حرجاً منذ وقوع الهجمات ضدّ منشآت النفط السعودية الضخمة".
فرنسا تشكّك في رواية الحوثيين حول هجمات أرامكو
لفت لودريان إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تكون فرصة لتخفيف التوتر الأمريكي-الإيراني / Reuters
19 سبتمبر 2019

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، أن رواية الحوثيين عن مهاجمة منشأتي نفط سعوديّتين تابعتين لشركة أرامكو "أمر غير قابل للتصديق".

وقال لودريان في مقابلة تليفزيونية إن "المتمردين الحوثيين أعلنوا أنهم هاجموا منشأتي نفط سعوديّتين، وهذا أمر غير موثوق به نسبياً، لكننا ننتظر نتائج التحقيق الدولي في الواقعة".

وأضاف الوزير الفرنسي "نحن نعيش وضعاً حرجاً منذ وقوع الهجمات ضد منشآت النِّفْط السعوديَّة الضخمة".

في السياق ذاته لفت لودريان إلى أن اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة المقررة الأسبوع المقبل، "قد تكون فرصة لتخفيف التوتُّر الأمريكيّ-الإيرانيّ".

وتابع "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع على جدول أعماله خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامَّة، لقاء كل من الرئيسين الأمريكيّ دونالد ترامب والإيرانيّ حسن روحاني".

وتتهم الولايات المتَّحدة إيران بأنها وراء الهجوم على منشأتي النِّفْط السعوديّتين، رغم إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن تنفيذه.

والأربعاء اعتبر وزير الخارجية الأمريكيّ مايك بومبيو، أن الهجمات على المنشآت النِّفْطية في السعوديَّة تشكل "إعلان حرب" إيرانيّاً.

من جهتها توعدت طهران الولايات المتَّحدة بـ"ردّ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعوديَّة، حسب وكالة إرنا الإيرانيَّة.

والسبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيَّرة.

ويعد هذان المجمعان، القلب النابض لصناعة النِّفْط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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