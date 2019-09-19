أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء، أن "الهجمات التي شُنت من إيران واستهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين أمر غير مقبول".

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة وزارة الخارجية مورغان أورتغاغوس، حول زيارة بومبيو الأخيرة للمملكة، للتباحث حول الهجمات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الجانبين السعودي والأمريكي "تناولا خلال اللقاء الهجوم الذي خرج من الأراضي الإيرانية واستهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين"، مشيراً إلى أنهما "اتفقنا على أن هذه الهجمات لا تهدّد السعوديين فحسب، بل تهدّد الأمريكان الذين يعيشون بالمملكة أيضاً".

وشدّد البيان على "ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لمواجهة إيران، والتصدِّي لممارساتها في المنطقة".

كان وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية تشكّل "إعلان حرب" إيرانيّاً، خلال تصريحاته في وقت سابق.

وأوضح بومبيو ثقته بأن بلاده ستثير القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأردف "السعوديون هم الأمة التي تعرضت للهجوم، وكان على أرضهم، وكان عملاً حربيّاً ضدهم مباشرةً"، معبّراً عن ثقته بطرحهم القضية خلال اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى تصاعد التوترات في الخليج عقب الهجمات التي استهدفت شركة النفط السعودية "أرامكو"، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها رغم تَبَنِّي جماعة الحوثي باليمن مسؤولية الهجوم.