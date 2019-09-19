سياسة
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الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
قال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن انضمام الإمارات إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
الإمارات تقرر الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية / AFP
19 سبتمبر 2019

قررت الإمارات، الخميس، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سالم الزعابي، إن انضمام الإمارات إلى هذا التحالف الدولي يهدف إلى "مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأوضح الزعابي في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات تسعى بانضمامها للتحالف "لضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفُّق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

والأربعاء، قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، إن بلاده قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتعرضت عدة سفن تجارية دولية لهجمات في الخليج هذا العام في حوادث هزّت تجارة السلع العالمية، وألقت الولايات المتحدة فيها باللوم على إيران التي تنفي هذه الاتهامات.

وأعلن بعض الدول مثل أستراليا وبريطانيا وإسرائيل والسعودية انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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