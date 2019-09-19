أهم الأحداث:

السعودية تقول إن إيران متورطة في هجوم أرامكو، وترمب يوعز إلى وزارة الخزانة بزيادة العقوبات على طهران.

الجديد على TRT عربي:

الحكومة الإسرائيلية.. خيارات صعبة أمام الفائزين ومصير نتنياهو إلى المجهول

هجوم أرامكو.. الرياض وواشنطن تصعّدان وطهران تنفي

شاهد!

استنفار في مصر؟

السعودية: إيران متورطة في هجوم أرامكو ونعمل مع أمريكا لمواجهة هجماتها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بالرياض الأربعاء، إن بلاده تعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات الإيرانية. وأشار إلى أن لدى السعودية أدلة على تورط طهران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة. [TRTعربي]

وقال المالكي إن "طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو، والهجوم جاء من الشمال إلى الجنوب وبالتأكيد كان مدعوماً من إيران". مضيفاً "إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، والهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها". [الأناضول]

ترمب: أوعزت إلى وزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أوعز إلى وزارة الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على إيران. يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخراً، عقب هجمات على شركة النفط السعودية أرامكو التي اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، على الرغم من إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها. [TRTعربي]

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أصدرت للتو تعليمات لوزير الخزانة بزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير". [الأناضول]