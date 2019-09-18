أوقفت الشرطة التركية، الأربعاء، 22 شخصاً في عملية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 9 ولايات.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد أن شعبة مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة أطلقت عملية أمنية استهدفت أشخاصاً يشتبه بتقديمهم الدعم المالي ونقل الأموال إلى منتسبي داعش الإرهابي.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 22 مشتبهاً به في ولايات؛ إسطنبول، وهطاي، وإزمير، وبورصة، وقهرمان مرعش، وصقاريا، وأضنة، وقيصري.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ضبطت خلال العملية مبالغ مالية تراوحت بين 458 ألف ليرة تركية، و254 ألف دولار، و19 ألف يورو، وكمية من الذهب وأجهزة عد نقود ووثائق.

ولفت إلى استمرار الجهود لتوقيف شخص هارب دون الكشف عن تفاصيل أكثر.