سياسة
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سادس مرشح خاسر في الانتخابات الرئاسية التونسية يعلن دعمه قيس سعيد
أعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية الصافي سعيد، الأربعاء، دعمه المرشح قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات، ليصبح بذلك سادس مرشح خاسر في الجولة الأولى يعلن مساندته قيس سعيد أمام منافسه نبيل القروي.
سادس مرشح خاسر في الانتخابات الرئاسية التونسية يعلن دعمه قيس سعيد
سادس مرشح خاسر في الانتخابات الرئاسية التونسية يعلن دعمه قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات / AFP
18 سبتمبر 2019

أعلن مرشح رئاسي تونسي خاسر، الأربعاء، دعمه المرشح قيس سعيد، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، ليكون بذلك سادس المساندين للمرشح الذي تصدر نتائج الدور الأول للاقتراع.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المرشح الرئاسي المستقل الصافي سعيد، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال الصافي سعيد "أدعم قيس سعيد، وأقدم له ما يمكن من الأفكار وكل ما يطلب مني لإنجاح هذا الخيار الوطني، الذي إذا سقط فجميعنا سيخسر، الثورة مستمرة والتغيير مستمر، وشعاري دائماً نحن هنا ضد المنظومات الفاسدة".

وأضاف "سعيد أستاذ لا يعرفه الكثيرون، يعرفونه فقط من خلال مداخلات ولقاءات تلفزية بسيطة، ومن خلال لغة وسيرة مستقيمة. هو (قيس سعيد) اليوم أمام امتحان، ورسالتي له أن يكون قوياً، وإلا فإنه سيجرجر (سينزلق) في سوق الإعلام الرخيص، وأمامه طريق صعب، والحكم لا يعتمد على الكلام الجميل والوعود الجميلة، بل على برنامج ومثابرة وعدم الإغراق في دوائر سياسية جديدة".

وأردف "الشعب التونسي يهنئ نفسه، ويقول إننا أسقطنا المنظومات الفاسدة التي تدعي محاربَة الفساد والإرهاب والفقر".

والصافي سعيد مرشح مستقل مدعوم من "حركة الشعب" القومية، حل بالمركز السادس في الدور الأول للاقتراع، بحصوله على 7.11% من أصوات الناخبين.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن حزب "التيار الدّيمقراطي" في تونس دعمه سعيد بالدور الثاني للانتخابات.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، تصدُّر المرشح المستقل قيس سعيد، الدور الأول للاقتراع بحصوله على 18.4% من الأصوات، يليه نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" بـ15.58%، وفق النتائج الأولية الرسمية.

وفي اليوم نفسه، أعلن كل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمرشح الرئاسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، دعمهم لسعيد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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