سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية: إيران متورطة في هجوم أرامكو ونعمل مع أمريكا لمواجهة هجماتها
أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إلى أن لدى الرياض أدلة على تورط طهران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة. وقال إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات الإيرانية.
السعودية: إيران متورطة في هجوم أرامكو ونعمل مع أمريكا لمواجهة هجماتها
المالكي: نعمل مع الولايات المتحدة بشكل مشترك لمواجهة الهجمات الإيرانية / Reuters
18 سبتمبر 2019

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الأربعاء، إن بلاده تعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات الإيرانية".

وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض إلى أن لدى السعودية أدلة على تورط طهران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة.

وقال المالكي إن "طائرات مُسيرة إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو"، لافتاً إلى أن الهجوم جاء من الشمال إلى الجنوب "وبالتأكيد كان مدعوماً من إيران".

وأضاف "إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، والهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها".

وتابع المالكي "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضاً المجتمع الدولي وأمن الطاقة، وندعو المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة".

وقال إنه "تم استخدام 25 طائرة مُسيّرة وصاروخ كروز في الهجوم".

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير/شباط الماضي، امتلاكه طرازاً متقدماً من صواريخ كروز.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إيران، التي نفت اتهامات أمريكية بوقوفها وراء الهجوم.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعاً في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us