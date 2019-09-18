قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الأربعاء، إن بلاده تعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات الإيرانية".

وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض إلى أن لدى السعودية أدلة على تورط طهران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة.

وقال المالكي إن "طائرات مُسيرة إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو"، لافتاً إلى أن الهجوم جاء من الشمال إلى الجنوب "وبالتأكيد كان مدعوماً من إيران".

وأضاف "إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، والهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها".

وتابع المالكي "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضاً المجتمع الدولي وأمن الطاقة، وندعو المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة".

وقال إنه "تم استخدام 25 طائرة مُسيّرة وصاروخ كروز في الهجوم".

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير/شباط الماضي، امتلاكه طرازاً متقدماً من صواريخ كروز.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إيران، التي نفت اتهامات أمريكية بوقوفها وراء الهجوم.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعاً في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.