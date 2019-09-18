قرر القضاء التركي تمديد حبس الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول متين طوبوز، في إطار تحقيقات تتعلق بتنظيم كولن الإرهابي.

جاء ذلك في الجلسة الرابعة التي جرت، الأربعاء، في المحكمة الجنائية الـ14 بإسطنبول، وحضرها المتهم طوبوز وهو مواطن تركي.

ورفض طوبوز كافة الاتهامات الموجهة ضده، مبيناً أنه كان يعمل مترجماً فقط، في القنصلية الأمريكية بإسطنبول.

وخلال الجلسة، طالب فريق الدفاع بإخلاء سبيل طوبوز مباشرة، بدعوى براءته من التهم الموجهة إليه.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لتنظيم كولن الإرهابي الذي نفذ محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.