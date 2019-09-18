أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه أوعز لوزارة الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخراً، عقب هجمات على شركة النفط السعودية أرامكو التي اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، على الرغم من إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أصدرت للتو تعليمات لوزير الخزانة بزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير".

من جانبها، توعدت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، حسب وكالة إرنا الرسمية بالمملكة.

وقالت الوكالة، الأربعاء، إن طهران أرسلت مذكرة سياسية إلى الإدارة الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران، الاثنين، تنفي فيها ضلوعها بالهجمات على منشأتي أرامكو.

وجاء في المذكرة أنه "في حال شنّ أي عدوان ضد إيران، سنقوم بالرد عليه رداً فورياً وقاسياً"، مضيفة أن "الرد لن يقتصر فقط على مصدر التهديد".

وأعلنت الرياض، السبت، السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لأرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مُسيّرة.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.