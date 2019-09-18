أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تجهيز مكتبة أطفال في ضواحي مدينة كراتشي الباكستانية، وقالت إن المكتبة ستفتتح أبوابها يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت الوكالة في بيان حصلت TRT عربي على نسخة منه، أن المكتبة التي ستحتضنها مدرسة "إدارة الخير"، ستكون الأولى من نوعها في المنطقة العشوائية المعروفة باسم نيوكراتشي شمالي المدينة الباكستانية.

وقالت الوكالة إن المدرسة تبذل جهوداً رؤيوية لمساعدة أبناء المنطقة العشوائية، التي يعيش سكّانها تحت خطّ الفقر، ويظلّ أطفالها محرومين من الخدمات التعليمية الأساسية.

وتابعت "لم يكن بإمكان المدرسة تجهيز المكتبة نظراً إلى افتقارها للموارد المالية"، ما دفعها لطلب مساعدة الوكالة التركية التي زارت المدرسة ووافقت على المشروع.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن قرابة 1200 طالباً في المدرسة سيستفيدون من خدمات المكتبة، فيما ستكون مفتوحة أيضاً أمام 3000 آخرين مسجلين في فروع أخرى لـ"إدارة الخير".

وتعد "تيكا" من أبرز وأهم المؤسسات التي تساهم في تحقيق الرؤية التركية حول العالم، وتتبادل الوكالة الخبرات والمعلومات مع دول حول العالم من المحيط الهادي إلى آسيا الوسطى، ومن أفريقيا والشرق الأوسط إلى البلقان، ومن القوقاز إلى أمريكا اللاتينية.

كما تعتبر مشاريع التعاون التنموية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا عبر "تيكا" لبلدان العالم، وسيلة لتعزيز التضامن مع شعوب تلك البلدان.