قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن بلاده ستفعّل خططها بخصوص المنطقة الآمنة شمالي سوريا، إن لم يُتوصل إلى نتيجة خلال أسبوعين.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا لم تعد تطمئنها التصريحات بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكداً أنهم يريدون إجراءات ملموسة على الأرض، وأضاف "سنفعّل خططنا إن لم نتوصل إلى نتيجة خلال أسبوعين".

وحول القمة التركية الروسية الإيرانية الأخيرة في أنقرة، أوضح أردوغان أنهم اتخذوا قرارات هامة فيما يخص حل الأزمة السورية، مبيناً أن الأشهر القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستُحل بسهولة أم ستتفاقم.

وأشار إلى أن تركيا تنتظر دعماً أقوى من الدول الأوروبية بشأن إدلب وشرق الفرات في سوريا، لافتاً إلى أن التصريحات لم تعد تطمئن أنقرة.

وتابع "نستضيف 3.6 مليون سوري في أراضينا، وقد أكدنا مراراً أننا لن نستطيع تحمل أعباء 4 ملايين آخرين إن لم نتمكن من إحلال التهدئة في إدلب بسرعة".

واحتضنت العاصمة التركية أنقرة الاثنين، قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، لبحث مستجدات الأزمة السورية وسبل إنهائها وإحلال السلام.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإدارتها.