دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، السعودية إلى اعتبار الهجوم الأخير على منشآتها النفطية، بمثابة تحذير لإنهاء حرب اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران، نقله التلفزيون الإيراني.

وقال روحاني إن "اليمنيين لم يقصفوا مستشفيات ولم يقصفوا مدارس ولم يقصفوا سوق صنعاء"، مشيراً إلى الغارات الجوية للتحالف في اليمن، وأضاف "لقد هاجموا موقعاً صناعياً لتحذيركم".

وأشار روحاني إلى أن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشأتَي النفط، تهدف إلى زيادة الضغط على طهران.

وأضاف "بينما يمارسون ضغطاً نفسياً واقتصادياً على الشعب الإيراني (عبر العقوبات) فإنهم يريدون فرض ضغوط قصوى على إيران عن طريق التشهير".

وبعثت طهران رسالة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة نفت فيها أي دور لها في الهجمات التي طالت منشأتي النفط، محذرة من أي تحرّك ضدها.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء، إن المذكرة الرسمية التي أُرسلت الاثنين عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران، "شددت على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين" الاتهامات الأمريكية لها في هذا الصدد.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتَي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جرّاء استهدافهما بطائرات مسيّرة، تبنتها جماعة الحوثي اليمنية.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخراً بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.