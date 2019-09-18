أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجّه بعدم إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، بسبب الهجمات التي نفذتها في العاصمة الأفغانية كابل وولاية باروان.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض فجر الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تدين بشدة الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة 48 أفغانياً".

وقال البيان "واشنطن تدين بشدة استهداف طالبان للمدنيين في أفغانستان، والرئيس ترمب صرح بأن الولايات المتحدة لن تجري محادثات سلام مع طالبان، ما دامت الأخيرة استمرت في هجماتها".

في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها هجمات طالبان.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 22 مدنياً وإصابة 38 آخرين في هجوم انتحاري وقع قرب أحد المباني التابعة لها في العاصمة كابل.

كما تبنت طالبان هجوماً استهدف تجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني أشرف غني في ولاية باروان، أدى إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة 42 آخرين.