سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: لا تفاوض مع طالبان في ظل استمرار هجماتها
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أوعز بعدم إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، بسبب الهجمات التي نفذتها في العاصمة الأفغانية كابل وولاية باروان. وقال بيان للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة "تدين بشدة الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة 48 أفغانياً".
واشنطن: لا تفاوض مع طالبان في ظل استمرار هجماتها
وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت الثلاثاء مقتل 22 مدنياً في هجوم انتحاري وقع قرب أحد المباني التابعة لها في كابل / Reuters
18 سبتمبر 2019

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجّه بعدم إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، بسبب الهجمات التي نفذتها في العاصمة الأفغانية كابل وولاية باروان.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض فجر الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تدين بشدة الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة 48 أفغانياً".

وقال البيان "واشنطن تدين بشدة استهداف طالبان للمدنيين في أفغانستان، والرئيس ترمب صرح بأن الولايات المتحدة لن تجري محادثات سلام مع طالبان، ما دامت الأخيرة استمرت في هجماتها".

في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها هجمات طالبان.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 22 مدنياً وإصابة 38 آخرين في هجوم انتحاري وقع قرب أحد المباني التابعة لها في العاصمة كابل.

كما تبنت طالبان هجوماً استهدف تجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني أشرف غني في ولاية باروان، أدى إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة 42 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us