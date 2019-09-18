سياسة
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السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، إن بلاده قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، تغطّي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج / Reuters
18 سبتمبر 2019

قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، إن بلاده قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال المصدر السعودي إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، تغطّي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن التحالف يهدف إلى "حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن، لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات".

وتعرضت عدة سفن تجارية دولية لهجمات في الخليج هذا العام في حوادث هزت تجارة السلع العالمية، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران التي تنفي هذه الاتهامات.

وأعلنت بعض الدول مثل أستراليا وبريطانيا وإسرائيل انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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