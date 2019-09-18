سياسة
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أردوغان يوجّه بتسريع استيفاء معايير تحرير تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي
أصدر الرئيس التركي تعميماً لتسريع الجهود المبذولة لتلبية المعايير المتعلقة بـ"بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي" واستيفائها، والخاصة بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول (شنغن).
أردوغان يوجّه بتسريع استيفاء معايير تحرير تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي
أردوغان يصدر تعميماً لتسريع الجهود المبذولة لتلبية المعايير المتعلقة بـ"بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي" / AA
18 سبتمبر 2019

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعميماً لتسريع الجهود المبذولة لتلبية المعايير المتعلقة بـ"بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي" واستيفائها، والخاصة بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول (شنغن).

التعميم الموقّع من قِبل أردوغان نُشر في الجريدة الرسمية التركية، فجر الأربعاء.

وبيّن التعميم أن المؤسسات والهيئات العامة ذات الصلة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية ورئاسة الاتحاد الأوروبي، تتولى مسألة المباحثات الجارية مع الجانب الأوروبي في إطار "عملية حوار تحرير التأشيرة" التي انطلقت بشكل متزامن مع اتفاقية "إعادة القبول" التي وقعت في 16 ديسمبر/كانون الأول، بين أنقرة وبروكسل.

وذكر التعميم أنه "من أجل ضمان استكمال تحرير التأشيرات لمواطنينا خلال المرحلة المقبلة، فمن الضروري تسريع الجهود للإيفاء بالمعايير المنصوص عليها في خريطة الطريق، وضمان استمرار الجهود الخاصة باستيفاء المعايير التي أكدتها المفوضية الأوروبية"

وتابع "وفي هذا الإطار هناك مهام تقع على المؤسسات والهيئات العامة التي ساهمت بشكل كبير في انطلاق عملية حوار تحرير التأشيرة، وتقدمها بشكل إيجابي"، مضيفاً "وجرى تأكيد أن هذه العملية يجب أن تحصل بالتعاون والتضامن والاستمرارية بين المؤسسات، لا سيما مساهمة وزارتَي العدل والداخلية".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

ومؤخراً قال الرئيس التركي إن بلاده أنفقت على اللاجئين المقيمين على أراضيها نحو 40 مليار دولار، وأن المساعدات الخارجية التي وصلت إلى اللاجئين لا تتجاوز 3 مليارات يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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