سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 18 سبتمبر/أيلول 2019
الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن تصدّر قيس سعيد ونبيل القروي الجولة الأولى وتأهلهما للجولة الثانية في السباق الانتخابي
18 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

قيس سعيّد ونبيل القروي يتصدران الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة التونسية، و"وول ستريت جورنال" تنقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدات أن هجوم أرامكو شُنّ من إيران.

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      قيس سعيّد ونبيل القروي يتصدران الجولة الأولى في الانتخابات التونسية

      أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، تشير إلى أن قيس سعيد جاء في المرتبة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات الصحيحة، فيما حل ثانياً نبيل القروي بحصوله على 15.58%. [الهيئة العليا للانتخابات]

      وحل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بحصوله على 12.9% من الأصوات، فيما جاء وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في المرتبة الخامسة، ولم يحصل الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي سوى على 3% من الأصوات. [TRT عربي]

      وأعلنت الهيئة قرارها أن تُجرى جولة ثانية من الانتخابات بين المرشحين الأول والثاني قيس سعيد ونبيل القروي، لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين التونسيين، وأن يُحدد موعد إجراء هذه الجولة بعد مرحلة النظر في الطعون خلال اليومين المقبلين. [TRT عربي]

      وول ستريت جورنال: معلومات أمريكية تؤكد أن هجوم أرامكو شُنّ من إيران

        ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الاثنين، أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا الرياض على معلومات استخباراتية، تشير إلى أن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية بطائرات مسيّرة شُنّت من إيران. [وول ستريت جورنال]

        ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن التقييم الأمريكي توصّل إلى أن "إيران أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيّرة وعشر قذائف على الأقل". وأضافت "لكن مسؤولين سعوديين أفادوا أن الولايات المتحدة لم تقدّم ما يكفي من المعلومات لاستخلاص أن الهجوم أُطلق من إيران، مشيرين إلى أن المعلومات الأمريكية ليست قطعية". [وول ستريت جورنال]

        وتابعت أن "المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يخططون لإطلاع السعوديين على مزيد من المعلومات خلال الأيام المقبلة". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي
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