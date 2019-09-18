أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية الأربعاء، تعادل حزب" الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنه بعد فرز 92% من الأصوات حصل "الليكود" على 32 مقعداً وهي المقاعد ذاتها التي حصل عليها "أزرق أبيض"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وحلّت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، ثالثاً بحصولها على 12 مقعداً، فيما حصل حزب" إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وحصل حزب "شاس" اليميني على 9 مقاعد، فيما حصل حزب "يهودوت هتوراه" اليميني على 8 مقاعد، تلاه "اتحاد اليمين" الذي حصل 8 مقاعد.

وتمكّن تحالف "العمل جيشر" الوسطي من الحصول على 6 مقاعد، فيما حصل "المعسكر الديمقراطي" الوسطي على 5 مقاعد.

وتظهر النتائج أنه من دون "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

وعلى الرغم من انتماء حزب ليبرمان إلى كتلة اليمين فإنه يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو إلا بعد تلبية شروطه الخاصة بتجنيد طلاب المدارس الدينية، وهو ما ترفضه بعض الأحزاب اليمينية.